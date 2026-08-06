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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Lingental/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad - Pressemitteilung Nr. 2

Leimen (ots)

Wie zuvor berichtet ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6328767) kam es am Donnerstagnachmittag kurz nach 16:30 Uhr auf der L600 zwischen Leimen und Lingental zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kollidierte ein PKW frontal mit einem entgegenfahrenden Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde dabei leichtverletzt und kam nach rettungsdienstlicher Behandlung in ein Krankenhaus nach Heidelberg. Aufgrund der Abschlepp- und Reinigungsarbeiten war die Straße beidseitig bis etwa 18 Uhr und danach noch einseitig bis 19 Uhr gesperrt. Die weiteren Unfallermittlungen wurden durch das Polizeirevier Wiesloch aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
David Freudenstein
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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