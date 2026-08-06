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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Geparkter Lkw beschädigt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 11:45 Uhr war ein 20-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw auf dem rechten der beiden Fahrstreifen der Talhausstraße in Richtung Ketsch unterwegs. Dabei kollidierte der rechte Außenspiegel seines Lkw mit einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw.

Der 20-Jährige entfernte sich zunächst von der Unfallstelle und kehrte zu einem späteren Zeitpunkt zurück, um eine Visitenkarte an dem geschädigten Lkw zu hinterlassen. Bei seinem Eintreffen an der Unfallstelle befand sich das andere Fahrzeug jedoch nicht mehr vor Ort.

Nähere Informationen zu dem angefahrenen Fahrzeug sowie zum Fahrer/zur Fahrerin liegen nicht vor.

An dem Lkw des 20-Jährigen entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Personen, die das Geschehen beobachten konnten oder Hinweise auf den unbekannten Lkw und dessen Fahrer/deren Fahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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