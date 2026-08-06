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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: 26-Jähriger wegen sexueller Nötigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim.

Am 02.08.2026 soll sich der Beschuldigte Zugang zu einem Heidelberger Wohnheim verschafft und dort auf eine 17-jährige Geschädigte, die sich gerade in ihr Zimmer begeben wollte, getroffen sein.

Der Täter afghanischer Nationalität soll die junge Frau trotz ihrer Gegenwehr in das Zimmer gedrängt und die Tür hinter sich geschlossen haben.

Sodann soll der Mann die Geschädigte auf das sich in der Wohnung befindliche Bett gedrückt, sie gewürgt und geschlagen haben.

Im Anschluss soll er sowohl bei sich als auch bei der Frau Hose und Unterhose ausgezogen und versucht haben den Geschlechtsakt zu vollziehen.

Als ihm dies wegen der Gegenwehr der Geschädigten - unter anderem biss sie dem Täter in den Arm - nicht gelang, ergriff er schließlich die Flucht.

Im Zuge der daraufhin geführten Ermittlungen und insbesondere der Observation der Tatörtlichkeit durch die Polizei konnte der Beschuldigte am 05.08.2026 vorläufig festgenommen werden, als er sich wiederum im Bereich des Wohnheims aufhielt.

Die Beschreibung der Geschädigten passte auf das Aussehen und die Bekleidung des Beschuldigten. Dieser wies zudem eine Bissverletzung am Arm auf und wohnte in unmittelbarer Nähe in einer Asylunterkunft.

Ob der Beschuldigte auch als Täter einer versuchten Vergewaltigung im gleichen Anwesen am 04.08.2026 in Betracht kommt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ das Amtsgericht Heidelberg am heutigen Tage einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten und setzte diesen in Vollzug.

Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt der Beschuldigte als unschuldig.

Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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