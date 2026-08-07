Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Wohnungsbrand mit einer verletzten Person - Zeugenaufruf, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet war es am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Rastenburger Straße gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6328096).

Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat inzwischen die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gesucht werden Personen, die sich am Mittwochabend im Bereich der Rastenburger Straße aufgehalten haben und Wahrnehmungen zum Brand oder dessen Ausbruch machen können.

Diese werden gebeten sich unter 0621/174-4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell