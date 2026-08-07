Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Bus kollidiert beim Überholen mit Radfahrerin

Heidelberg (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 17:40 Uhr war eine 33-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Mittermaierstraße in Fahrtrichtung Bahnhof auf dem Radstreifen unterwegs. Als der in gleicher Richtung fahrende Busfahrer die Radfahrerin überholen wollte, streifte dieser ihre Schulter, woraufhin die Frau das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Die 33-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die im Bus befindlichen Fahrgäste blieben unverletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg.

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