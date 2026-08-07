POL-MA: Mannheim: Unfall auf der Konrad-Adenauer-Brücke
Mannheim (ots)
Am Donnerstag gegen 13:50 Uhr befuhr ein 50-jähriger Lkw-Fahrer die Konrad-Adenauer-Brücke von Mannheim kommend in Richtung Ludwigshafen. Dabei war er auf der linken der beiden Fahrspuren unterwegs. Als er auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er den Citroen eines 61-Jährigen, der den rechten Fahrstreifen befuhr, woraufhin die Fahrzeuge kollidierten. Der Citroen wurde dabei in Richtung Fahrbahnrand gedrängt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Da durch den Unfall beide Fahrspuren blockiert wurden, musste der Verkehr durch Polizeikräfte geregelt werden. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.
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