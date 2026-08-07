Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Polizeilicher Schusswaffengebrauch in Weinheim-Sulzbach - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des LKA

Weinheim/RNK (ots)

Eine 39-jährige Frau rief am späten Abend des gestrigen 6. August die Polizei und bat um Hilfe, weil sie von ihrem Ehemann bedroht worden sei.

Nach dem Eintreffen in Weinheim-Sulzbach betraten die Beamten das Gebäude und sprachen mit der Frau, um den Sachverhalt aufzuklären. Während des Gesprächs kam der Mann hinzu, der sich kurz vor dem Eintreffen der Polizei in einen anderen Bereich des Hauses begeben hatte. Der 41-Jährige serbische Staatsangehörige soll mit einem Spaten bewaffnet gewesen sein und die Einsatzkräfte bedroht haben. Die Beamten sollen zusammen mit der Frau unter ständiger Bedrohung des Mannes aus dem Haus auf die Straße zurückgewichen sein.

Alle Versuche, den Mann dazu zu bewegen, den Spaten wegzulegen, sollen erfolglos geblieben sein. Auch der Einsatz von Pfefferspray soll keine Wirkung gezeigt haben. Als er auf die Beamten losgegangen sein soll, sei von einem der Beamten von der Schusswaffe Gebrauch gemacht worden. Der Mann wurde im Brust- und Bauchbereich getroffen. Der hierdurch lebensgefährlich Verletzte wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, in dem er operiert wurde und wo er sich weiterhin befindet.

Noch während den polizeilichen Beweissicherungsmaßnahmen im Bereich der Straße vor dem Wohnhaus soll der Bruder des 41-Jährigen mit einem Pkw in den abgesperrten Bereich gefahren sein. Einer der dort eingesetzten Polizeibeamten soll hierbei an der Hand verletzt worden sein. Das Fahrzeug habe unmittelbar gestoppt werden können und der 34-jährige Fahrer, der Widerstand geleistet haben soll, wurde in Gewahrsam genommen.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim wird die Sachbearbeitung bezüglich des polizeilichen Schusswaffengebrauchs vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg übernommen. Im Übrigen werden die Ermittlungen durch das Polizeipräsidium Mannheim geführt.

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