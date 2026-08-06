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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 54-Jährige vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 54-Jährigen aus Mannheim (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6327802) wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste ist wohlbehalten zurückgekehrt.

Medienvertretende werden gebeten, das veröffentlichte Lichtbild aus dem jeweiligen (Online-)Bestand zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Nadine Kollmar
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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