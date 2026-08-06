POL-MA: Mannheim: 54-Jährige vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Mannheim (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 54-Jährigen aus Mannheim (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6327802) wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste ist wohlbehalten zurückgekehrt.
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