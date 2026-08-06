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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendschutzkontrollen auf dem Backfischfest

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Laufe des Mittwochabends waren Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Schwetzingen rund um das Festgelände des Backfischfests in der Straße Im Bruch für den Jugendschutz im Einsatz. Ziel der Maßnahme war es, Kinder und Jugendliche vor dem gesundheitsgefährdenden Konsum von Alkohol, Zigaretten oder Betäubungsmitteln zu schützen. Bei den Kontrollen, die auf viel Verständnis von Seiten der Bevölkerung und der betroffenen Personen stießen, stellte die Polizei zahlreiche Gegenstände sicher. Im Einzelnen handelte es sich um sogenannte Vapes, Zigaretten, Alkohol und Cannabis. Insgesamt 26-mal musste die Polizei tätig werden und die Gegenstände nach Rücksprache mit den Eltern entweder vernichten oder an diese übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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