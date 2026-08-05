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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 54-Jährige Frau vermisst - Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Mannheim (ots)

Seit Sonntagvormittag wird eine 54-jährige Frau aus Mannheim vermisst. Die Frau war zuvor in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht und kehrte dorthin nicht zurück. Alle bekannte Anlaufstellen wurden bisher ohne Erfolg überprüft. Die Frau hatte zuvor geäußert sich womöglich in den Frankfurter Raum begeben zu wollen. Gegenüber Verwandten und Angehörigen hat sich die Vermisste in der Vergangenheit schnell gereizt gezeigt und neigte zu unkontrolliertem Verhalten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie auch fremden Personen unkontrolliert gegenübertritt, deshalb wird gebeten beim Antreffen der Frau, die Polizei zu informieren und nicht näher an diese heranzutreten. Auch eigengefährdendes Verhalten ist nicht auszuschließen.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: 165cm groß, 96kg, schwarze, glatte, schulterlange Haare. Sie trägt ein orange-braun meliertes Kleid (Churidar).

Ein Lichtbild der Vermissten kann hier abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung-3/

Hinweise werden beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621/174-4444 entgegengenommen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffert
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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