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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Alkoholisierter Lkw-Fahrer verursacht Unfall

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Im zähfließenden Verkehr auf der Autobahn 6 zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf kam es am Dienstagabend zu einem Auffahrunfall. Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer war gegen 18 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Walldorf unterwegs. Dabei achtete er nicht ausreichend auf den Verkehr, sodass er mit seinem Fahrzeug auf den vor ihm befindlichen Peugeot auffuhr. Dabei wurde das Auto noch gut 200 Meter weitergeschoben, bis dann beide Fahrzeuge zum Stehen kamen. Durch den Unfall wurde der 63-jährige Peugeot-Fahrer leicht verletz und kam in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Daher musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Er hat sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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