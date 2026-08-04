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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der Autobahn 5 auf Höhe von Sandhausen in Fahrtrichtung Heidelberg zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 9 Uhr prallte ein 64-Jähriger mit seinem Skoda auf einen vorausfahrenden Skoda Octavia, welcher verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda Octavia auf den vor ihm befindlichen Toyota geschleudert. Bei dem Unfall wurde der 32-jährige Fahrer des Skoda Octavia leicht verletzt. Eine akute medizinische Versorgung war jedoch nicht notwendig. An den drei Autos entstand mit insgesamt 45.000 Euro ein erheblicher Sachschaden. Alle mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen bis kurz nach 11 Uhr gesperrt werden. Die Autobahnpolizei Walldorf übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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