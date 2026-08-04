PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Einbruch in Gaststätte - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 02.08.2026, gegen 00:15 Uhr, und Montag, 03.08.2026, gegen 13:15 Uhr, brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Lindenstraße ein.

Die Täterschaft überstieg mutmaßlich zunächst das Tor zum Hinterhof des Anwesens, um sich so Zutritt zum Grundstück zu verschaffen. Anschließend hebelte sie ein Fenster zur Küche der Gaststätte auf und gelangte auf diesem Weg ins Innere. Es wurden neben einem Geldbeutel auch der Inhalt zweier Spielautomaten entwendet. Mit der Beute verließ die Täterschaft die Örtlichkeit schließlich auf demselben Weg, den sie zuvor zum Betreten genutzt hatte.

Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dazu laufen beim Polizeirevier Schwetzingen.

Es werden Personen gesucht, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Lindenstraße gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202 2880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 09:57

    POL-MA: Mannheim: Wendemanöver führt zu Unfall mit Straßenbahn - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Montag ereignete sich um kurz nach 17 Uhr ein Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein 79-Jähriger mit einem Citroen auf der Casterfeldstraße aus Neckarau kommend in Richtung Mannheim-Rheinau. Auf Höhe der Einmündung der Friedelsheimer Straße fuhr der Mann verbotenerweise auf das Gleisbett der ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 08:22

    POL-MA: Kleingemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrerin flüchtet nach Unfall - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bereits am Montag, dem 27. Juli, kam es in der Bergstraße zu einer Unfallflucht. Gegen 12:40 Uhr bog ein dunkelblaues Auto von der Neckarsteinacher Straße nach rechts in die Bergstraße ab. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem verkehrsbedingt in der Bergstraße haltenden BMW. Nach dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren