Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Einbruch in Gaststätte - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 02.08.2026, gegen 00:15 Uhr, und Montag, 03.08.2026, gegen 13:15 Uhr, brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Lindenstraße ein.

Die Täterschaft überstieg mutmaßlich zunächst das Tor zum Hinterhof des Anwesens, um sich so Zutritt zum Grundstück zu verschaffen. Anschließend hebelte sie ein Fenster zur Küche der Gaststätte auf und gelangte auf diesem Weg ins Innere. Es wurden neben einem Geldbeutel auch der Inhalt zweier Spielautomaten entwendet. Mit der Beute verließ die Täterschaft die Örtlichkeit schließlich auf demselben Weg, den sie zuvor zum Betreten genutzt hatte.

Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dazu laufen beim Polizeirevier Schwetzingen.

Es werden Personen gesucht, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Lindenstraße gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202 2880 zu melden.

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