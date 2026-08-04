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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Diesel aus mehreren Lkw abgezapft - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 10 Uhr am Samstag und 7 Uhr am Montag kam es zum Diebstahl von Treibstoff aus mehreren Lkw in der Straße Hohenaspen. Nach aktuellem Ermittlungsstand stahl eine bislang unbekannte Täterschaft aus drei geparkten Lkw rund 880 Liter Diesel. Bei der Tatbegehung wurden die Tankdeckel der Fahrzeuge aufgebrochen und die Kraftstoffpumpen herausgerissen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/ 5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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