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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Mutmaßliche Brandstiftung - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags, 04.08.2026, wurde gegen 03:45 Uhr ein Strohballen auf die Straße "Kräheckerweg" gerollt und in Brand gesetzt. Die Straße befindet sich im Feldgebiet südlich der Rotenberger Straße und wird im Volksmund auch als "Tonabfuhrweg" bezeichnet.

Die Freiwillige Feuerwehr Malsch konnte den brennenden Strohballen rasch löschen, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt wegen Brandstiftung.

Personen, die in den heutigen frühen Morgenstunden verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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