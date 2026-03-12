Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Neue Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter bestellt

Königswinter (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter hat ihre Leitung neu aufgestellt. Michael Bungarz bleibt weiterhin Leiter der Feuerwehr, an seiner Seite übernimmt künftig Jens Bellinghausen die Stellvertretung. Beide erhielten von Bürgermeisterin Heike Jüngling nun im Rathaus Königswinter ihre Bestellungsurkunden für die nächsten 6 Jahre.

Michael Bungarz ist seit 1979 Mitglied der Feuerwehr und steht bereits seit 25 Jahren an der Spitze der Wehr. In dieser Zeit hat er die Entwicklung der Feuerwehr maßgeblich geprägt und zahlreiche Veränderungen begleitet. Jens Bellinghausen übernimmt neu die Aufgaben als stellvertretender Leiter der Feuerwehr. Bellinghausen ist seit 1998 Mitglied der Feuerwehr und engagiert sich seit 2022 als stellvertretender Einheitsführer in Oelberg sowie als Stabsstellenleiter Einsatzplanung der Gesamtwehr. In seiner neuen Funktion übernimmt er die Nachfolge von Michael Klingmüller, der das Amt des stellvertretenden Leiters der Feuerwehr seit 2014 innehatte.

Der Rat der Stadt Königswinter hatte die Bestellung der neuen Leitung in seiner Sitzung am 2. März 2026 auf Vorschlag von Kreisbrandmeister Stefan Gandelau beschlossen. An der nun erfolgten Übergabe der Bestellungsurkunden durch Bürgermeisterin Heike Jüngling nahmen aus der Fachverwaltung auch Geschäftsbereichsleiter Nicolas Klein und Servicebereichsleiter Frank Ruppert teil. Heike Jüngling bedankte sich für die Bereitschaft, diese Ämter zu übernehmen, und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Mit der ehrenamtlichen Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter ist eine hohe Verantwortung verbunden. Die 320 Frauen und Männer der Einsatzabteilung leisten jährlich rund 600 Einsätze - zu jeder Tages- und Nachtzeit. Mit Jugend- und Kinderfeuerwehr, der Ehrenabteilung sowie den Musikzügen gehören der Feuerwehr aktuell insgesamt 658 Mitglieder an.

