FW Königswinter: Feuerwehr rückt zu Brandeinsätzen nach Oberdollendorf aus

Sonntagmittag kam es zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter in Oberdollendorf. Nachbarn hatten Brandrauch in einem Haus festgestellt. Ein Kleinbrand in einer Wohnung wurde von den Einsatzkräften festgestellt. Das Feuer war bereits gelöscht. Bereits in der Nacht war die Feuerwehr in der Nähe im Einsatz.

Am Sonntag wurde der Feuerwehr Brandgeruch aus einem Vier-Parteien-Gebäude der Heisterbacher Strasse gemeldet. Nachbarn hatten den Notruf gewählt. Die Leitstelle löste um 13:19 Uhr "B3-GEBÄUDE" als Einsatzstichwort aus. Vor Ort bestätigte sich die Verrauchung. Ein Trupp, geschützt mit Atemschutz, ging in das Gebäude vor. Zum Schutz der Treppenräume wurde ein Rauchschutzvorhang gesetzt, bevor die Wohnungstüre geöffnet wurde. Nach erster Erkundung konnte ein größeres Brandereignis ausgeschlossen werden. Reste eines Feuers wurden in der Wohnung mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Weitere Löschmaßnahmen waren nicht erforderlich. Vorsorglich war die Drehleiter vor dem Objekt in Stellung gegangen. Der vorbereitete Löschangriff wurde wieder zurückgenommen. Neben den Löscheinheiten Ober- und Niederdollendorf waren der Löschzug Altstadt und die Löscheinheit Oberkassel der Feuerwehr Bonn vor Ort. Die Kräfte konnten, die zeitweise für den Einsatz gesperrte Heisterbacher Strasse schnell wieder verlassen. Die Polizei hat vor Ort Ermittlungen aufgenommen.

Bereits in der Nacht zu Sonntag gab es unweit auf der Heisterbacher Strasse eine ähnliche Alarmierung. Um 00:43 Uhr waren dieselben Einheiten zu einem Gebäudebrand alarmiert worden. Anwohner eines Mehrfamilienhauses hatten Brandgeruch und einen piependen Heimrauchmelder wahrgenommen. Kräfte der Feuerwehr konnten ein gelöschtes angekohltes Essen als Ursache aus machen. Löschmaßnahmen waren nicht erforderlich.

