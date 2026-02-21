Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Zwei Unfälle auf der Autobahn A3 - mehrere Verletzte

Königswinter (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter wurde am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Frankfurt alarmiert. Ein weiterer Unfall passierte im Stau. Mehrere Personen wurden verletzt.

Kurz nach 15 Uhr war ein Pkw hinter dem Parkplatz Logebachtal von der Fahrbahn abgekommen. Der Mittelklassewagen hatte sich mehrfach überschlagen und landete auf den Rädern im Grünstreifen. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte den Rettungsdienst bei der medizinischen Erstversorgung. Trümmerteile wurden von der Fahrbahn entfernt. Beide Verletzten wurden in ein Krankenhaus transportiert. Eine Fahrspur blieb während der Einsatzmaßnahmen gesperrt. Während des laufenden Einsatzes kam es im Rückstau zu einem Auffahrunfall zwischen einem Reisebus und einem Pkw. Dabei wurden die zwei Insassen des Pkw verletzt. Der Reisebus war zum Unfallzeitpunkt voll besetzt. Die Fahrgäste blieben unverletzt. Zur Versorgung der Betroffenen wurden zwei weitere Rettungswagen alarmiert. Eine Person wurde in ein Krankenhaus transportiert. Auch hier unterstützte die Feuerwehr bei der Absicherung der Einsatzstelle, sowie bei Aufräumarbeiten. Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte der Löscheinheit Ittenbach der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter sowie insgesamt vier Rettungswagen und ein Notarzt. Nach rund zwei Stunden wurde die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben.

