PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Leuth: Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Auto vom Unfallort

Nettetal-Leuth (ots)

Der Fahrer eines Fatbike ist am Mittwochabend um kurz nach 18 Uhr in Leuth erst mit einem Auto zusammengestoßen und dann zu Fuß geflüchtet. Sein völlig zerstörtes Fahrrad nahm er mit.

Ein 25-jähriger Nettetaler war mit seinem Auto auf der Straße Am Sportplatz vom Heidweg aus in Richtung Heerstraße unterwegs. Etwa auf Höhe der Einmündung Am Hotschgraf kam ihm der 37-jährige Radfahrer, der ebenfalls in Nettetal wohnt, entgegen. Dieser fuhr plötzlich in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Auto zusammen, dessen Fahrer mit einer Gefahrenbremsung versucht hatte, die Kollision zu vermeiden.

Die Einsatzkräfte der Polizei suchten gemeinsam mit einer Rettungswagenbesatzung nach ihm und wurden in einem nahen Gebüsch auch fündig. Dort klärte sich auch der Grund, warum er den Unfallort verlassen hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als ein Promille. Auch den Konsum von Cannabis räumte der Mann ein. Er musste zur Blutprobe mit auf die Wache. Deren Ergebnis liegt noch nicht vor, das Verkehrskommissariat ermittelt. Der 37-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. /hei (583)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 15:47

    POL-VIE: Willich: Seniorin vereitelt Betrugsversuch falscher Bankmitarbeitenden

    Willich (ots) - Eine Seniorin aus Willich-Schiefbahn erhielt am gestrigen Mittwoch gegen 15:15 Uhr einen Anruf einer falschen Bank-Mitarbeiterin. Die Person teilte der Senioren am Telefon mit, dass ihr Bankkonto gesperrt worden sei und konnte zur Verifizierung die Daten der Geschädigten mitteilen. Es sollten zwei Mitarbeitende der Bank auf dem Weg zur Geschädigten ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 15:42

    POL-VIE: Kempen: Einbruch in Einfamilienhaus - Kripo sucht Hinweise

    Kempen (ots) - Zwischen 14 Uhr und 15:45 Uhr kam es am Mittwoch, dem 15. Juli, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Elbenweg in Kempen. Über ein Fenster im Erdgeschoss gelang mindestens eine unbekannte Person ins Innere und durchwühlte das Schlafzimmer. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Falls Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren