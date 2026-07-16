Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Leuth: Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Auto vom Unfallort

Nettetal-Leuth (ots)

Der Fahrer eines Fatbike ist am Mittwochabend um kurz nach 18 Uhr in Leuth erst mit einem Auto zusammengestoßen und dann zu Fuß geflüchtet. Sein völlig zerstörtes Fahrrad nahm er mit.

Ein 25-jähriger Nettetaler war mit seinem Auto auf der Straße Am Sportplatz vom Heidweg aus in Richtung Heerstraße unterwegs. Etwa auf Höhe der Einmündung Am Hotschgraf kam ihm der 37-jährige Radfahrer, der ebenfalls in Nettetal wohnt, entgegen. Dieser fuhr plötzlich in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Auto zusammen, dessen Fahrer mit einer Gefahrenbremsung versucht hatte, die Kollision zu vermeiden.

Die Einsatzkräfte der Polizei suchten gemeinsam mit einer Rettungswagenbesatzung nach ihm und wurden in einem nahen Gebüsch auch fündig. Dort klärte sich auch der Grund, warum er den Unfallort verlassen hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als ein Promille. Auch den Konsum von Cannabis räumte der Mann ein. Er musste zur Blutprobe mit auf die Wache. Deren Ergebnis liegt noch nicht vor, das Verkehrskommissariat ermittelt. Der 37-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. /hei (583)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell