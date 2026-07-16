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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Einbruch in Einfamilienhaus - Kripo sucht Hinweise

Kempen (ots)

Zwischen 14 Uhr und 15:45 Uhr kam es am Mittwoch, dem 15. Juli, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Elbenweg in Kempen. Über ein Fenster im Erdgeschoss gelang mindestens eine unbekannte Person ins Innere und durchwühlte das Schlafzimmer. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Falls Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (581)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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