Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Beberich: Brand in einem Waldstück - Zigarettenkippe gefunden

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Viersen-Beberich (ots)

Wir hatten gestern in unserer Meldung 575 über mehrere Flächenbrände berichtet und zu größerer Umsicht gemahnt. Noch bevor die Meldung überhaupt veröffentlicht wurde, ging es schon weiter. Gegen 8.30 Uhr am Dienstagmorgen sind Feuerwehr und Polizei in ein kleines Waldstück gerufen worden, das im Bereich des Pestalozziwegs in Beberich an einen Sportplatz grenzt. Ein aufmerksamer Melder hatte die Einsatzkräfte alarmiert, weil er leichten Rauch wahrgenommen hatte. Die Feuerwehr konnte das beginnende Feuer schnell löschen, es verbrannte nur etwa ein Quadratmeter Waldboden, die Flammen konnten nicht am nächsten Baum emporklettern. In vielerlei Hinsicht war da großes Glück im Spiel, dass es so glimpflich ausgegangen ist. Es war Morgen, Menschen waren unterwegs. Nachts hätte vielleicht niemand so schnell das beginnende Feuer bemerkt. Derjenige, der den Rauch gesehen hat, hat sofort das Richtige getan und die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle, das Gebiet war gut erreichbar, die Löscharbeiten waren nicht problematisch. Wäre nur einer dieser Faktoren anders gewesen, hätte viel mehr passieren können. So bleibt ein schwarzer Fleck auf dem Waldboden. Allerdings war nach dem Abschluss der Löscharbeiten noch etwas anderes mitten in diesem schwarzen Fleck: eine Zigarettenkippe. Wir zeigen das Bild als Mahnung an alle diejenigen, die meinen, eine Zigarettenkippe würde verglühen, bevor sie irgendetwas in Brand setzen könne. Die Polizei wiederholt ihren Appell: Bitte seien Sie bei der momentan herrschenden Trockenheit noch viel umsichtiger als sonst im Umgang mit jeglicher Art von Feuer. /hei (578)

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