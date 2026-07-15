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POL-VIE: Viersen-Dülken: Betrüger verschaffen sich Zutritt in Wohnung einer Seniorin - nichts gestohlen

Viersen-Dülken (ots)

Am Dienstag gelangte eine Betrügerin in die Wohnung einer Seniorin im Mühlenweg in Dülken. Gegen 17:30 Uhr klingelte es an ihrer Tür. Eine unbekannte Frau erklärte der Seniorin hektisch, dass es zu einem Rohrbruch im Haus gekommen sei und sie dringend in die Wohnung müsse, um diesen zu reparieren. Beide begaben sich ins Badezimmer. Dort beauftragte die Unbekannte die Seniorin, das Wasser in der Dusche zu überprüfen, während sie selbst etwas anderes in der Wohnung kontrollieren müsse. Die Frau hielt sich anschließend alleine in der Wohnung auf und verließ diese eigenständig. Laut Angaben der Seniorin befand sich noch alles in der Wohnung und die Frau hat nichts gestohlen. Dies ist jedoch eine übliche Masche von Haustürbetrügern. Lassen Sie niemals Fremde in Ihr Haus oder Ihre Wohnung. Bestellen Sie die Fremden zu einem späteren Zeitpunkt wieder und laden Sie zum vereinbarten Termin eine Ihnen vertraute Person ein. Ein Türvorhängeschloss kann ungebetene Gäste ebenfalls daran hindern, einfach in Ihre Wohnung einzutreten. Die Seniorin beschreibt die Frau aus diesem Fall wie folgt: Sie war 165 cm groß, 35-40 Jahre alt und hatte braune Haare. Sie trug ein grünes Oberteil und eine grüne Hose und sprach akzentfrei Deutsch. Falls Sie also rund um den Mühlenweg in Dülken eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (580)

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