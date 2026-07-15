Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Unfall fordert zwei schwerverletzte -Abbiegefehler

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am Dienstag, 14. Juli, kam es gegen 17:25 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Autos im Kreuzungsbereich der L373/ Landstraße in Hinsbeck. Ein 30-jähriger Mann aus Mönchengladbach fuhr auf der L373 in Richtung Hinsbeck. An der Kreuzung zur Landstraße wollte er links in diese einbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 55-Jährigen aus Viersen. Dieser fuhr auf der L373 und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung B509 überqueren. Der 30-Jährige und der 55-Jährige wurden leicht verletzt. Im Auto des 55-Jährigen wurden eine 53-jährige und die 76-jährige Beifahrerin schwer sowie eine 78-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Alle Beifahrerinnen stammen aus Viersen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Die Kreuzung war bis 20 Uhr gesperrt. /jk (579)

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