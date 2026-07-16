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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Seniorin vereitelt Betrugsversuch falscher Bankmitarbeitenden

Willich (ots)

Eine Seniorin aus Willich-Schiefbahn erhielt am gestrigen Mittwoch gegen 15:15 Uhr einen Anruf einer falschen Bank-Mitarbeiterin. Die Person teilte der Senioren am Telefon mit, dass ihr Bankkonto gesperrt worden sei und konnte zur Verifizierung die Daten der Geschädigten mitteilen.

Es sollten zwei Mitarbeitende der Bank auf dem Weg zur Geschädigten sein. Daraufhin erschienen zwei unbekannte Personen bei der Geschädigten. Die Geschädigte konnte die Personen durch lautes Schreien vertreiben, sodass dieser Betrugsversuch scheiterte. Die beiden Personen, welche bei der Geschädigten erschienen, können wir folgt beschrieben werden: Männlich, zwischen 20 und 30 bzw. zwischen 35 und 45 Jahre alt, einer bekleidet mit gestreiftem Zipp-Pullover, einer mit einem blauen Langarmhemd, beide trugen einen Bart und kurze, dunkle Haare.

Wenn Sie zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich Königsheide festgestellt haben oder Hinweise zu den Personen geben können, melden Sie sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer: 02162 377-0 /lb (582)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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