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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Zeugen: Einbruch in Solarpark verursacht 100.000 Euro Schaden

Straßburg (ots)

In einen Solarpark zwischen Lauenhagen und Kreckow, in der Nähe von Straßburg im Landkreis Vorpommern-Greifswald, kam es in den zurückliegenden Tagen zu einem Einbruch. Dabei wurden mehrere hundert Meter Kupferkabel entwendet.

Angezeigt wurde die Tat am vergangenen Freitag (03. Juli 2026) durch einen Mitarbeiter des Parks, der sich tags zuvor telefonisch im Polizeihauptrevier Pasewalk meldete. Der genaue Tatzeitpunkt ist derzeit noch unklar, wird aber auf einen Zeitraum von etwa 14 Tagen geschätzt - demnach also auf die Zeit vom 25. Juni 2026 bis 02. Juli 2026.

Die unbekannten Täter entwendeten dabei nicht nur die Kabel, sondern auch Werkzeug. Schaden an den Solarfeldern selbst entstand nicht. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensicherung vor Ort. Der Stehlschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht daher nun Zeugen, die in dem besagten Zeitraum etwas beobachtet haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet diese bitte unter der Telefonnummer: 03973 2200 über das Polizeihauptrevier in Pasewalk, über das Digitale Polizeirevier der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder über jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Caroline Kohl
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-2041
E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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