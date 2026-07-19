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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Keller aufgebrochen

Obermaßfeld (ots)

In der Zeit vom 15.07.26 bis 17.07.26 brachen Unbekannte den Keller in einem Mehrfamilienhaus in Obermaßfeld auf. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 100,- Euro. Ob etwas entwendetb wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 0361/5743-86100
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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