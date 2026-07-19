LPI-SHL: Keller aufgebrochen
Obermaßfeld (ots)
In der Zeit vom 15.07.26 bis 17.07.26 brachen Unbekannte den Keller in einem Mehrfamilienhaus in Obermaßfeld auf. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 100,- Euro. Ob etwas entwendetb wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden.
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