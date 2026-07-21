Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - eine Person leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Eine verletzte Person und erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen am Sonntagabend auf der L 598 bei Heidelberg.

Ein 62-jähriger Mann war gegen 18:00 Uhr mit seinem Mercedes SUV auf der L 598 von Heidelberg in Richtung Sandhausen unterwegs. Als ein ihm vorausfahrender Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, musste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 29-Jähriger konnte seinen Hyundai noch rechtzeitig hinter dem Mercedes zum Stillstand bringen. Ein dahinter befindlicher 30-jähriger BMW-Fahrer fuhr dem Hyundai ins Heck und schob das Fahrzeug auf den Mercedes.

Der Fahrer des BMW erlitt leichte Verletzungen im Nackenbereich und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl der BMW als auch der Hyundai waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden an allen drei Autos wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch Polizeikräfte geregelt.

Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Süd.

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