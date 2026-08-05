PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf gestohlenem E-Scooter unterwegs

Heidelberg (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte kontrollierte am Dienstag um kurz vor 20:30 Uhr einen E-Scooter-Fahrer auf der Kurfürsten-Anlage in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 46-jährigen Mannes stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Freiwillige Tests ergaben einen Wert von über 1 Promille sowie einen positiven Nachweis auf Kokain und Cannabis. Als die Streife den E-Scooter genauer in Augenschein nahm, zeigte sich, dass kein Versicherungsschutz bestand und das Fahrzeug als gestohlen ausgeschrieben war. Der 46-Jährige musste mit zur Polizeiwache und dort eine Blutprobe abgeben. Über einen Führerschein verfügte der Mann nicht. Wie er in den Besitz des entwendeten E-Scooters kam, ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 15:22

    POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Mutmaßliche Brandstiftung - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags, 04.08.2026, wurde gegen 03:45 Uhr ein Strohballen auf die Straße "Kräheckerweg" gerollt und in Brand gesetzt. Die Straße befindet sich im Feldgebiet südlich der Rotenberger Straße und wird im Volksmund auch als "Tonabfuhrweg" bezeichnet. Die Freiwillige Feuerwehr Malsch konnte den ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 15:14

    POL-MA: Mannheim: 19-Jähriger flüchtet bei Polizeikontrolle

    Mannheim (ots) - Am Montagabend gegen 23:00 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Oststadt mehrere Personen an der Kunsthalle. Zuvor hatte es Hinweise auf einen Streit unter mehreren Männern gegeben. Während der Kontrolle zog ein 19-Jähriger plötzlich seine Schuhe aus, warf seine Trinkflasche zu Boden und rannte davon. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf. Der Mann sprintete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren