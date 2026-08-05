Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf gestohlenem E-Scooter unterwegs

Heidelberg (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte kontrollierte am Dienstag um kurz vor 20:30 Uhr einen E-Scooter-Fahrer auf der Kurfürsten-Anlage in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 46-jährigen Mannes stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Freiwillige Tests ergaben einen Wert von über 1 Promille sowie einen positiven Nachweis auf Kokain und Cannabis. Als die Streife den E-Scooter genauer in Augenschein nahm, zeigte sich, dass kein Versicherungsschutz bestand und das Fahrzeug als gestohlen ausgeschrieben war. Der 46-Jährige musste mit zur Polizeiwache und dort eine Blutprobe abgeben. Über einen Führerschein verfügte der Mann nicht. Wie er in den Besitz des entwendeten E-Scooters kam, ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell