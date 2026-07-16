Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Ladung ungesichert

Am Mittwoch stoppte die Polizei einen Kleinlaster in Ehingen.

Ulm (ots)

Der 46-Jährige befuhr gegen 11 Uhr die Adolffstraße. Die Polizei stoppte den mit Grüngut, mehreren Arbeitsmaschinen sowie Werkzeug beladenen Kleinlaster. Die Ladung lag lose auf der Ladefläche. Der Fahrer musste seine Ladung vor Ort ordnungsgemäß sichern. Danach durfte er mit seinem VW weiterfahren. Den 46-Jährigen erwartet wegen der ungesicherten Ladung ein Bußgeld.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei weist darauf hin, dass Ladung auf Fahrzeugen stets ordnungsgemäß gesichert werden muss. Ungesicherte Gegenstände können während der Fahrt verrutschen oder herabfallen und dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Fahrzeugführer sollten vor Fahrtantritt prüfen, ob ihre Ladung ausreichend befestigt und gegen Verrutschen, Umkippen oder Herabfallen gesichert ist.

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