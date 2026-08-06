Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Unbekannte laden Bauschutt auf Parkplatz ab - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 0 Uhr und 9 Uhr am Mittwoch lud eine bislang unbekannte Täterschaft Bauschutt auf dem Parkplatz Weißer Stein an der Autobahn 6 ab. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelte es sich um einen Kipplaster, der über eine hydraulisch betätigbare Ladefläche verfügt. Das Fahrzeug schüttete unmittelbar vor den Parkplätzen, angrenzend an den Grünstreifen, zwei bis drei Tonnen Bauschutt ab, der wahrscheinlich von Renovierungsarbeiten in der Region stammt. Die Entsorgungskosten werden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Verkehrsdienst-Außenstelle Walldorf nahm die Ermittlungen wegen illegaler Abfallbeseitigung auf.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06227/ 35826-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell