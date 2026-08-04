Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Grünflächenbrand greift auf Fahrzeug über - PM 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell kommt es in der Schloßbergstraße im Leimener Stadtteil Gauangelloch zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Grund hierfür ist der Brand einer Grünfläche.

Nach ersten Erkenntnissen griffen die Flammen von der Grünfläche auf ein dort abgestelltes Fahrzeug über. Über die genaue Brandursache sowie über mögliche verletzte Personen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen vor. Die Löscharbeiten dauern an.

Es wird nachberichtet.

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