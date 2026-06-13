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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, 12.06.2026 im Zeitraum zwischen 07:50 Uhr und 13:30 Uhr wurde ein weißer Hyundai in der Dr.-Hugo-Bischoff-Straße in Bad Dürkheim beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich bei Ein- oder Ausparken gegen den geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem beschädigten Fahrzeug beläuft sich auf etwa 1400EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Dürkheim unter der Nummer: 0632279630 oder per Email: pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322-9630
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
Dillinger, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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