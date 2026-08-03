Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mann filmt heimlich Frauen im Kaufhaus

Heidelberg (ots)

Am Freitagnachmittag stoppte eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts in der Heidelberger Altstadt einen Mann, der heimlich Frauen filmte.

Gegen 15:15 Uhr bemerkte sie, dass ein 43-Jähriger einer Kundin mit gezücktem Handy hinterlief. Im Gehen duckte er sich dann und filmte der Frau so unter den Rock.

Die 42-jährige Kundin selbst bemerkte dies nicht.

Das heimliche Filmen unter die Kleidung ist eine Straftat und wird auch als Upskirting bezeichnet.

Die Mitarbeiterin verständigte die Polizei, die den Mann noch im Laden festnehmen konnte.

Nach jetzigen Erkenntnissen hat er am Freitagnachmittag mindestens noch eine weitere Frau in der beschriebenen Art in dem Geschäft gefilmt.

Das Handy wurde für die weiteren Ermittlungen einbehalten.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

Den 43-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen der Verletzung des Intimbereiches durch Bildaufnahmen.

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