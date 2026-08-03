Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand vor Gaststätte - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 01:10 Uhr in der Friedrichstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarau zu einem Brand im Außenbereich einer Gaststätte. Ein 30 Jahre alter Mann hatte den Brand gemeldet.

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Neckarau begab sich daraufhin zu der Örtlichkeit und stellte fest, dass Toilettenpapierrollen an heruntergelassenen Kunststoffrollläden im Außenbereich der Gaststätte brannten. Die Beamten löschten das Feuer, sodass ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden konnte. Durch das Feuer wurden die Kunststoffrollläden beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der 30-jährige Melder selbst für die Brandlegung verantwortlich ist. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt.

Es werden Personen gesucht, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen machen können oder zur Tatzeit Verdächtiges an der Örtlichkeit wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.

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