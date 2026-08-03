Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Feldbrand hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung zur Folge - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag, den 02.08.2026, gegen 21:45 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Feldbrand im Bereich der Straße In den Schafäckern gemeldet. Betroffen war eine Fläche von etwa 100 Quadratmetern. Den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Dossenheim gelang es, den Brand zu löschen, bevor sich dieser weiter ausbreiten konnte.

Im zeitlichen Zusammenhang mit dem Brand nahm ein Zeuge Geräusche von Feuerwerkskörpern wahr. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat daraufhin die Ermittlungen aufgenommen und geht dem Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung nach.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.

Angesichts der derzeitigen Trockenheit und der anhaltenden Hitzewelle weist die Polizei ausdrücklich auf die erhöhte Brandgefahr hin. Der unachtsame Umgang mit glimmenden oder brennenden Gegenständen kann unter diesen Bedingungen erhebliche Flächenbrände auslösen. Die Polizei rät daher:

- auf das Abbrennen von Feuerwerkskörpern außerhalb zugelassener Anlässe grundsätzlich verzichten - Zigarettenkippen niemals achtlos in trockenes Gras, Böschungen oder Wälder werfen - kein offenes Feuer oder Grillen in der freien Landschaft bei anhaltender Trockenheit - verdächtige Rauch- oder Brandentwicklung umgehend über den Notruf 112 melden

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