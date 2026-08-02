Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brand in der Emmertsgrundpassage - PM 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet, www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6325753, kam es am 02.08.2026 gegen 14:30 Uhr in der Emmertsgrundpassage zu einem Balkonbrand. Dieser konnte zwischenzeitlich gelöscht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Brand vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ausgelöst. Durch den Brand wurden auch die Hausfassade sowie angrenzende Balkone in Mitleidenschaft gezogen. Im Gesamten entstand ein Sachschaden von ca. 300.000 EUR. Zwei Personen wurden bei dem Brand durch das Inhalieren von Rauchgas leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war jedoch glücklicherweise ausreichend. Durch die Brandschäden sind derzeit sechs Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden in Ersatzwohnungen untergebracht. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Spezialisten für Brandermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Süd übernommen.

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