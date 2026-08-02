POL-MA: Heidelberg: Einsatz eines Polizeihubschraubers im Bereich Ziegelhausen, PM 2
Heidelberg (ots)
Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6325793), befand sich ein Polizeihubschrauber wegen einer Personensuche im Einsatz. Die Person wurde wohlbehalten angetroffen. Der Einsatz des Hubschraubers ist beendet.
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