POL-MA: Heidelberg: Einsatz eines Polizeihubschraubers im Bereich Ziegelhausen

Heidelberg (ots) - Aktuell kommt es in Heidelberg in der Emmertsgrundpassage zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Grund hierfür ist ein Brand auf einem Balkon. Über das genaue Ausmaß des Brandes, die Ursache sowie über mögliche verletzte Personen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Einsatz- und Löscharbeiten dauern derzeit an. Es wird nachberichtet. ...

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