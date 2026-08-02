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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einsatz eines Polizeihubschraubers im Bereich Ziegelhausen

Heidelberg (ots)

Aktuell kommt es im Bereich Heidelberg-Ziegelhausen zum Einsatz eines Polizeihubschraubers. Dieser befindet sich auf der Suche nach einer Person die sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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