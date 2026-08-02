POL-MA: Heidelberg: Einsatz eines Polizeihubschraubers im Bereich Ziegelhausen
Heidelberg (ots)
Aktuell kommt es im Bereich Heidelberg-Ziegelhausen zum Einsatz eines Polizeihubschraubers. Dieser befindet sich auf der Suche nach einer Person die sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Es wird nachberichtet.
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