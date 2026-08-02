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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Herrenloses Schwert löst Polizeieinsatz aus

POL-MA: Mannheim: Herrenloses Schwert löst Polizeieinsatz aus
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Mannheim (ots)

Am Samstagmittag gegen 13 Uhr informierte eine aufmerksame Bürgerin die Polizei über ein herrenloses Schwert im Foyer des Rosengartens. Zu diesem Zeitpunkt fand an der Örtlichkeit eine Veranstaltung statt.

Die eingesetzten Kräfte nahmen das Schwert entgegen. Bei der Inaugenscheinnahme stellte sich heraus, dass das Schwert stumpf war und offenbar zu einer Verkleidung gehörte.

Das Schwert wurde sichergestellt und eine Fundanzeige aufgenommen. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Besitzer aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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