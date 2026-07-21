Polizei Mettmann

POL-ME: Reisezeit: Vorsicht bei dubiosen "Park & Fly"-Anbietern - 2607058

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Ratingen (ots)

Gerade jetzt zu Beginn der Sommerferien nutzen immer mehr Reisende so genannte "Park-Service"- oder "Park & Fly"-Anbieter: Kundinnen und Kunden übergeben dabei beispielsweise am Flughafen ihr Auto an einen Dienstleister, der das Fahrzeug dann gegen eine Gebühr für die Dauer der Reise an einem zuvor vereinbarten Stellplatz abstellt.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass zahlreiche Anbieter ihre Dienstleistungen seriös und zuverlässig erbringen.

In jüngerer Vergangenheit ergab sich für die Polizei in Ratingen jedoch der Verdacht, dass einzelne Anbieter ihre Dienstleistungen nicht ordnungsgemäß betreiben und die Fahrzeuge ihrer Kundinnen und Kunden missbräuchlich benutzen - zum Beispiel für private Fahrten, für Shuttle- oder Taxi-Fahrten, bis hin zur Begehung von Straftaten wie zum Beispiel der Durchführung illegaler Straßenrennen.

So wurden im Bereich Ratingen vermehrt betroffene Fahrzeuge mit zum Teil erheblich erhöhten Kilometerständen oder Fahrzeugschäden an Kundinnen oder Kunden dieser Dienstleister zurückgegeben. Ferner kam es insbesondere im Bereich Ratingen-West zu Anwohnerbeschwerden, da die betroffenen Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt wurden und somit den Parkraum belasteten.

Erst in den vergangenen Tagen registrierte die Polizei in Ratingen erneut mehrere Fälle dieser Art - betroffen war unter anderem ein Niederländer, der nach der Rückkehr am Düsseldorfer Flughafen aus seinem Urlaubsort feststellen musste, dass sein Citroen von Mitarbeitenden des Parkservice für private Fahrten genutzt worden war und hierbei erheblich zu Schaden kam. Andere Kundinnen und Kunden haben ihre Fahrzeuge erst Tage später oder gar nicht zurückerhalten.

Vor diesem Hintergrund führten die Kreispolizeibehörde Mettmann, die Stadt Ratingen sowie der Zoll bereits mehrere gemeinsame Kontrolleinsätze durch (siehe dazu zuletzt unsere Pressemeldung OTS https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6282713).

Aktuell möchte die Polizei die Häufung der Fälle nutzen, um auch wegen der bereits begonnenen Sommerferien mit einhergehend hohem Reiseaufkommen vor dubiosen "Park & Fly"-Anbietern zu warnen.

Polizei gibt Tipps für Reisende

Die Polizei empfiehlt Reisenden, bei der Wahl eines Park-Service-Anbieters achtsam zu sein und diese aufmerksam zu prüfen. Dokumentieren Sie bei der Fahrzeugübergabe den Zustand Ihres Autos und den Kilometerstand - zum Beispiel durch Fotos. Seriöse Anbieter erkennen Sie daran, dass sie Fahrzeuge in bekannten Parkhäusern oder auf registrierten Flächen parken. Seien Sie vorsichtig bei ungewöhnlich günstigen Angeboten oder unklaren Firmenstrukturen.

Wer nach einer Reise ungewöhnliche Kilometerstände, Schäden oder sonstige Auffälligkeiten an seinem Fahrzeug feststellt, sollte dies bei der Polizei anzeigen.

Die Behörden kündigen an, entsprechende Kontrollen auch künftig fortzuführen. Ziel ist es, unseriöse Anbieter zu identifizieren und gegen sie konsequent vorzugehen, um Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen und zugleich die seriös arbeitenden Unternehmen der Branche nicht durch das Verhalten einzelner schwarzer Schafe in Misskredit geraten zu lassen.

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