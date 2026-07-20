Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2607055

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Ratingen / Hilden / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Samstag, 18. Juli 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 22 und 23:15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße "An der Hasper" in Ratingen-Hösel eingebrochen. Sie verschafften sich durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Samstag, 18. Juli 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 5:30 und 8:30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Benrather Straße in Höhe der Wehrstraße in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich durch die Balkontür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Freitag, 17. Juli 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 23 und 6 Uhr in eine Lagerhalle an der Marie-Curie-Straße in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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