Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht auf Aldi-Parkplatz - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern zwischen 13:20 Uhr und 14:10 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 46-jährige Frau hatte ihren lila Audi A1 auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an ihrem Pkw fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Audi vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug touchiert. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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