Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2607056

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Velbert / Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Velbert ---

Am Freitag, 17. Juli 2026, wurde in Velbert ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen 5:45 Uhr befuhr der 24-Jährige die Bökenbuschstraße in Richtung Langenberger Straße. In Höhe der Langenberger Straße stieß nach aktuellen Erkenntnissen die Fahrerin oder der Fahrer eines grauen Busses von Mercedes wegen eines zu geringen Seitenabstandes gegen den Radfahrer, der daraufhin stürzte und leicht verletzt wurde. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher entfernt sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Velberter zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Donnerstag, 16. Juli 2026, wurde auf der Niedenstraße in Hilden ein schwarzer Audi beschädigt. Der Fahrer des Audi A7 Sportback hatte sein Auto gegen 5:40 Uhr in Höhe der Hausnummer 59 abgestellt. Als er gegen 17 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am hinteren rechten Kotflügel fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Am Samstag, 18. Juli 2026, beschädigte eine noch unbekannte Autofahrerin auf einem Tankstellengelände an der Oststraße in Hilden einen blauer Mini Cooper. Der Mini-Fahrer stellte gegen 11:50 Uhr sein Auto an der zweiten Zapfsäule ab und tankte. Als er nach dem Bezahlen wiederkam, stellte er einen frischen Unfallschaden an seiner hinteren Stoßstange fest. Zuvor hatte eine Autofahrerin mit ihrer schwarzen Mercedes B-Klasse an der Tanksäule hinter ihm gestanden. Er beschreibt sie als 40 bis 50 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und mit dunkelblonden Haaren. Die Unfallverursacherin hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine mittlere dreistellige Summe.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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