Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Weiterer Tatverdächtiger nach Telefonbetrug in Untersuchungshaft

Speyer / Frankfurt am Main (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nach einem Telefonbetrug am 12.03.2026 in Speyer wurde ein 26-Jähriger aus Pfungstadt am 02.07.2026 nach intensiven und umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Kriminalpolizei Ludwigshafen wegen des dringenden Tatverdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs verhaftet. Siehe unsere Pressemitteilung vom 06.07.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6309048

Im Zuge der Ermittlungen konnte nun ein dringender Tatverdacht gegen ein weiteres Bandenmitglied aus Frankfurt am Main begründet werden, weshalb das Amtsgericht Frankenthal (Pfalz) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 23-jährigen Mann erließ.

Er wurde am Donnerstag (16.07.2026) durch Polizeikräfte an seiner Wohnanschrift in Frankfurt verhaftet und im Anschluss dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der 23-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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