Polizei Mettmann

POL-ME: 60-Jährige bei Handtaschenraub leicht verletzt: Polizei bittet um Hinweise - 2607057

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Mettmann (ots)

Am Sonntagmittag, 19. Juli 2026, raubte ein noch unbekannter junger Mann einer 60-jährigen Frau in Mettmann ihre Handtasche. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 14:20 Uhr war die 60-Jährige zu Fuß auf der Poststraße unterwegs, als sie plötzlich von hinten geschubst wurde und stürzte. Dabei entriss ihr ein junger Mann ihre große grüne Handtasche und rannte in Richtung Bahnstraße davon. Die Mettmannerin wurde leicht verletzt.

Die 60-Jährige alarmierte die Polizei, die trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtige Person mehr antreffen konnte. Sie beschreibt den Täter als:

- ungefähr 1,60 Meter groß - jung - schmal - er trug eine blaue Jeanshose, einen grauen Hoodie und eine graue Cap

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat die Tat am Sonntagmittag gegen 14:20 Uhr beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann unter 02104 982-6250 jederzeit entgegen.

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