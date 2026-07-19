Polizei Mettmann

POL-ME: 13-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - 2607054

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Wülfrath (ots)

In Wülfrath ist am Freitag (17.Juli 2026) ein 13 Jahre alter Junge auf einem E-Mountainbike von einem Auto angefahren und hierbei schwer verletzt worden.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen fuhr gegen 14:55 Uhr ein 57-jähriger Velberter mit seinem Ford Transit aus einer Parklücke auf dem Parkplatz vor den Geschäften auf Höhe der Hausnummer 125 an der Alten Ratinger Landstraße auf den Parkplatz, ohne auf den jungen Radfahrer zu achten.

Hierbei stieß sein Auto gegen den 13-Jährigen, der aufgeladen wurde und gegen die Windschutzscheibe prallte, die dabei zu Bruch ging.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzten Jungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Glücklicherweise trug der Junge einen Fahrradhelm, der nach Einschätzung der Polizei deutlich schlimmere Verletzungen verhindert hat.

Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro belaufen.

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