Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Körperverletzung durch mehrere Personen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 05:00 Uhr, kam es in der Heidelberger Altstadt, in der Hauptstraße vor einer Diskothek, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, wobei zwei Personen verletzt wurden. Die eine Personengruppe, welche ersten Ermittlungen zufolge aus ca. 3 -5 Personen bestand, schlug und trat auf zwei junge Männer im Alter von 23 Jahren und 28 Jahren ein. Die beiden Männer erlitten hierdurch am Boden liegend mehrere Verletzungen. Der 28-Jährige wurde zudem durch eine bislang unbekannte Waffe oder einem spitzen Gegenstand derart verletzt, dass er in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden musste. Unter anderem trug der 28-Jährige Schnittverletzungen am Oberarm davon.

Einer der Tatverdächtigen wurde durch eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte in der Nähe festgenommen, die anderen Tatverdächtigen sind bislang unbekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder sachdienliche Hinweise zu der Tätergruppierung machen können, von denen keinerlei Personenbeschreibung erlangt werden konnte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 06221/18570 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

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