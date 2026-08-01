Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5: Walldorf

St.Leon-Rot: Zu schnell unterwegs und falsch auf der Autobahn überholt

BAB 5: Walldorf / St.Leon-Rot (ots)

Am Freitagnachmittag fiel gegen 14:10 Uhr auf der Autobahn 5 ein Fahrer eines PKWs auf, da er immer wieder im laufenden Verkehr auf dem Standstreifen überholte und offensichtlich auch zu schnell unterwegs war. Nachdem mehrere Zeugen den Fahrzeugführer gemeldet hatten, gelang es einer Zivilstreife zu dem Fahrzeug aufzuschließen. Der 25-jährige Fahrer setzte seine rasante Fahrt aber unbeirrt fort. Die Beamten im zivilen Fahrzeug gaben sich nun als Polizei zu erkennen. Der 25-jährige Fahrer folgte darauf den Anhaltezeichen der Beamten und konnte an der Raststätte Bruchsal einer Kontrolle unterzogen werden. Der aus Großbritannien stammende Fahrer gab an, zu einem wichtigen Termin nach Frankreich unterwegs zu sein. Nachdem ihm die hiesigen Verkehrsregeln erklärt wurden, durfte er die Fahrt fortsetzen. Zudem erwartet ihn noch eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

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