PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5: Walldorf
St.Leon-Rot: Zu schnell unterwegs und falsch auf der Autobahn überholt

BAB 5: Walldorf / St.Leon-Rot (ots)

Am Freitagnachmittag fiel gegen 14:10 Uhr auf der Autobahn 5 ein Fahrer eines PKWs auf, da er immer wieder im laufenden Verkehr auf dem Standstreifen überholte und offensichtlich auch zu schnell unterwegs war. Nachdem mehrere Zeugen den Fahrzeugführer gemeldet hatten, gelang es einer Zivilstreife zu dem Fahrzeug aufzuschließen. Der 25-jährige Fahrer setzte seine rasante Fahrt aber unbeirrt fort. Die Beamten im zivilen Fahrzeug gaben sich nun als Polizei zu erkennen. Der 25-jährige Fahrer folgte darauf den Anhaltezeichen der Beamten und konnte an der Raststätte Bruchsal einer Kontrolle unterzogen werden. Der aus Großbritannien stammende Fahrer gab an, zu einem wichtigen Termin nach Frankreich unterwegs zu sein. Nachdem ihm die hiesigen Verkehrsregeln erklärt wurden, durfte er die Fahrt fortsetzen. Zudem erwartet ihn noch eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 31.07.2026 – 15:02

    POL-MA: Heidelberg: Fahrzeugbrand; Feuer bereits gelöscht

    Heidelberg (ots) - Gegen 14:15 Uhr wurde der Feuerwehr ein Fahrzeugbrand auf dem Kurpfalzring im Stadtteil Pfaffengrund gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte der in Vollbrand stehende Pkw schnell gelöscht werden. Die Ursache für die Brandentstehung ist bislang unbekannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann ebenfalls noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Durch das Feuer wurde eine ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 14:23

    POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand PM Nr. 2

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6325165, kam es gegen 12:50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Schwanheimer Straße zu einem Brand im Kellerbereich. Durch die Freiwillige Feuerwehr Eberbach konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge erlitt eine Person ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 14:20

    POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Flächenbrand um Aussichtspunkt Heiligenstein

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstag gegen 17:50 Uhr geriet im Bereich des Aussichtspunktes Heiligenstein die Vegetation in Brand. Ein Zeuge bemerkte das Feuer aus der Ferne, alarmierte die Einsatzkräfte und begab sich umgehend mit einem Feuerlöscher zu dem Flächenbrand. Nachdem er die ersten Löschversuche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren