Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrzeugbrand; Feuer bereits gelöscht

Heidelberg (ots)

Gegen 14:15 Uhr wurde der Feuerwehr ein Fahrzeugbrand auf dem Kurpfalzring im Stadtteil Pfaffengrund gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte der in Vollbrand stehende Pkw schnell gelöscht werden. Die Ursache für die Brandentstehung ist bislang unbekannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann ebenfalls noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Durch das Feuer wurde eine etwa 20m² große Fläche einer Wiese beschädigt. Aufgrund der noch laufenden Einsatzmaßnahmen kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

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