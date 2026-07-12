Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta OT Telbrake- Sachbeschädigungen an einem Vereinsheim In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 02:00 Uhr betrat eine unbekannte Person das Grundstück eines Sportvereins. Dort begab er sich zum Vereinsgebäude und durchtrennte mehrere Stromkabel. Anschließend verließ er das Gelände wieder. Es entstand ein Sachschaden von ca. ...

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